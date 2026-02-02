Banquet 2026

Comprend 8 sièges individuels. 120$ du prix d'une table de huit sont admissibles à un reçu pour don de bienfaisance.
Comprend 8 sièges individuels. 120$ du prix d'une table de huit sont admissibles à un reçu pour don de bienfaisance.
Siège unique - Adultes
55 $
Billet individuel pour les adultes de 11 ans et plus. 20$ du prix d'un siège simple pour adulte sont admissibles à un reçu pour don de bienfaisance. Si vous achetez plus de 7 billets, sélectionnez l’option de sponsor de table ci-dessous. Les membres du clergé peuvent nous contacter pour obtenir un billet gratuit.
Billet individuel pour les adultes de 11 ans et plus. 20$ du prix d'un siège simple pour adulte sont admissibles à un reçu pour don de bienfaisance. Si vous achetez plus de 7 billets, sélectionnez l’option de sponsor de table ci-dessous. Les membres du clergé peuvent nous contacter pour obtenir un billet gratuit.
Siège unique - Enfants et adolescents
35 $
Billet individuel pour les enfants et les adolescents âgés de 17 ans et moins. 10$ du prix pour un siège simple pour enfant et adolescents sont éligibles pour un reçu de don de bienfaisance. (Les enfants de moins de 2 ans mangent gratuitement. Ajoutez un billet pour siège simple - Bébé ci-dessous)
Billet individuel pour les enfants et les adolescents âgés de 17 ans et moins. 10$ du prix pour un siège simple pour enfant et adolescents sont éligibles pour un reçu de don de bienfaisance. (Les enfants de moins de 2 ans mangent gratuitement. Ajoutez un billet pour siège simple - Bébé ci-dessous)
Siège unique - Bébé
Gratuit
Les enfants de moins de 2 ans mangent gratuitement. Veuillez ajouter un billet si vous amenez un bébé.
Les enfants de moins de 2 ans mangent gratuitement. Veuillez ajouter un billet si vous amenez un bébé.
Commanditaire bronze
500 $
Le commanditaire bronze comprend 1 siège individuel. Le nom du commanditaire bronze sera inclus sur le programme et sur l'écran sur demande. 465$ du prix du commanditaire bronze sont admissibles à un reçu de don de bienfaisance.
Le commanditaire bronze comprend 1 siège individuel. Le nom du commanditaire bronze sera inclus sur le programme et sur l'écran sur demande. 465$ du prix du commanditaire bronze sont admissibles à un reçu de don de bienfaisance.
Commanditaire argent
1 000 $
Le commanditaire bronze comprend 1 siège individuel. Le nom du commanditaire argent sera inclus sur le programme et sur l'écran sur demande. 965$ du prix du commanditaire argent sont admissibles à un reçu de don de bienfaisance.
Le commanditaire bronze comprend 1 siège individuel. Le nom du commanditaire argent sera inclus sur le programme et sur l'écran sur demande. 965$ du prix du commanditaire argent sont admissibles à un reçu de don de bienfaisance.
Commanditaire or
2 000 $
Les commanditaire or comprend 1 siège individuel. Les noms et logo des commanditaires or seront inclus sur le programme et sur l'écran si cela est demandé dans les notes. Un montant de 1965$ du prix du Commanditaire or est admissible à un reçu pour don de bienfaisance.
Les commanditaire or comprend 1 siège individuel. Les noms et logo des commanditaires or seront inclus sur le programme et sur l'écran si cela est demandé dans les notes. Un montant de 1965$ du prix du Commanditaire or est admissible à un reçu pour don de bienfaisance.
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