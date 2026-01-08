Banquet annuel - ADIMQ

Organisé par
À propos de cet événement
Cocktail, souper et soirée festive !
***Assurez-vous de renouveler votre adhésion annuelle. Lien disponible sur le site web - page du banquet.
Cocktail, souper et soirée festive !
Cocktail, souper et soirée festive !
Un grand merci à la Guilde de la marine marchande du Canada, fier partenaire « Soutien à la relève », qui nous permet d’offrir aux étudiants un tarif spécial pour cet événement.
Cocktail, souper et soirée festive !
Un grand merci à la Guilde de la marine marchande du Canada, fier partenaire « Soutien à la relève », qui nous permet d’offrir aux étudiants un tarif spécial pour cet événement.
Ces billets sont destinés aux commanditaires de l'évènement 2026!
Assemblée générale au CFMU avec dîner et visite des installations
***Merci de confirmer votre présence en réservant votre billet gratuit. Cette étape est essentielle afin de nous permettre de planifier la logistique de l’événement (diner et visite).
Un grand merci à Mercy Ships Canada , présentateur de l'AGA 2026!
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