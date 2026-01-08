ADIMQ

Organisé par

ADIMQ

À propos de cet événement

Banquet annuel - ADIMQ

84 Rue Dalhousie

Québec, QC G1K 8M5, Canada

Billet membre ADIMQ
100 $

Cocktail, souper et soirée festive !

***Assurez-vous de renouveler votre adhésion annuelle. Lien disponible sur le site web - page du banquet.


Billet accompagnateur d'un membre ADIMQ (1 par membre)
100 $

Cocktail, souper et soirée festive !

Billet étudiant IMQ
50 $

Cocktail, souper et soirée festive !


Un grand merci à la Guilde de la marine marchande du Canada, fier partenaire « Soutien à la relève », qui nous permet d’offrir aux étudiants un tarif spécial pour cet événement.

Billet accompagnateur étudiant IMQ (non diplômé de l'IMQ)
50 $

Cocktail, souper et soirée festive !


Un grand merci à la Guilde de la marine marchande du Canada, fier partenaire « Soutien à la relève », qui nous permet d’offrir aux étudiants un tarif spécial pour cet événement.

Billet - entreprise commanditaire de l'évènement
100 $

Ces billets sont destinés aux commanditaires de l'évènement 2026!

Présence à l'AGA - CFMU
Gratuit

Assemblée générale au CFMU avec dîner et visite des installations


***Merci de confirmer votre présence en réservant votre billet gratuit. Cette étape est essentielle afin de nous permettre de planifier la logistique de l’événement (diner et visite).


Un grand merci à Mercy Ships Canada , présentateur de l'AGA 2026!

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