Banquet Boréal - 2 Mai 2025

🍽️ Souper gastronomique multiservices au Château Frontenac
🥂 Cocktail de bienvenue ou coupe de mousseux à l’arrivée
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Prestations artistiques exclusives :
• Quatuor Jazz de l’Université Laval en ouverture
• Performance live du rappeur KJT, avec ses plus grands succès et un freestyle improvisé en interaction avec le public
💎 Accès à l’encan-bénéfice – Des lots uniques au profit d’Équiterre
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)
Vente régulière 36 ans+ | Taxes Incluses
265,65 $
Billet VIP | Taxes Incluses
355,65 $
🍽️ Souper gastronomique multiservices au Château Frontenac, servi à une table VIP privilégiée
🥂 Accès exclusif au cocktail VIP dès 18h00 – Ambiance intime, réseautage haut de gamme et service attentionné
🍸 Sélection d’alcools haut de gamme tout au long de la soirée
🎶 Prestations artistiques exclusives :
• Quatuor Jazz de l’Université Laval
• Performance live du rappeur KJT, incluant ses plus grands succès et un freestyle improvisé avec le public
💎 Accès à l’encan-bénéfice de prestige – Lot exclusifs au profit d’Équiterre
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)
Tables 8 Personnes | Taxes Incluses
2 125,28 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
🍽️ Souper gastronomique multiservices au Château Frontenac
🥂 Cocktail de bienvenue ou coupe de mousseux à l’arrivée
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Prestations artistiques exclusives :
• Quatuor Jazz de l’Université Laval en ouverture
• Performance live du rappeur KJT, avec ses plus grands succès et un freestyle improvisé en interaction avec le public
💎 Accès à l’encan-bénéfice – Des lots uniques au profit d’Équiterre
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité) Le tout pour 8 personnes.
Table VIP | Taxes Incluses
4 705,18 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
🍽️ Souper gastronomique multiservices au Château Frontenac, servi à une table VIP privilégiée
🥂 Accès exclusif au cocktail VIP dès 18h00 – Ambiance intime, réseautage haut de gamme et service attentionné
🍸 Sélection d’alcools haut de gamme tout au long de la soirée
🎶 Prestations artistiques exclusives :
• Quatuor Jazz de l’Université Laval
• Performance live du rappeur KJT, incluant ses plus grands succès et un freestyle improvisé avec le public
💎 Accès à l’encan-bénéfice de prestige – Lot exclusifs au profit d’Équiterre
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité) Le tout pour 8 personnes.
