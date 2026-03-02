Banquet carte blanche des JPQ

Vivez une soirée philanthropique signature des Jeunes Philanthropes du Québec dans un cadre d’exception.





🍽️ Souper gastronomique multiservices

🥂 Cocktail de bienvenue

🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas

🎶 Performances artistiques exclusives

💎 Accès à l’encan-bénéfice au profit de notre organisme bénéficiaire 2026

💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)





Une soirée élégante. Un réseau engagé. Une cause qui avance.