Banquet carte blanche des JPQ

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Vivez une soirée philanthropique signature des Jeunes Philanthropes du Québec dans un cadre d’exception.
🍽️ Souper gastronomique multiservices
🥂 Cocktail de bienvenue
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Performances artistiques exclusives
💎 Accès à l’encan-bénéfice au profit de notre organisme bénéficiaire 2026
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)
Une soirée élégante. Un réseau engagé. Une cause qui avance.
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