Jeunes Philanthropes Du Québec

Organisé par

Jeunes Philanthropes Du Québec

Banquet carte blanche des JPQ

Pré-vente billet | Taxes Incluses
212,69 $

Vivez une soirée philanthropique signature des Jeunes Philanthropes du Québec dans un cadre d’exception.


🍽️ Souper gastronomique multiservices
🥂 Cocktail de bienvenue
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Performances artistiques exclusives
💎 Accès à l’encan-bénéfice au profit de notre organisme bénéficiaire 2026
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)


Une soirée élégante. Un réseau engagé. Une cause qui avance.

Régulier billet | Taxes Incluses
253,69 $

Vivez une soirée philanthropique signature des Jeunes Philanthropes du Québec dans un cadre d’exception.


🍽️ Souper gastronomique multiservices
🥂 Cocktail de bienvenue
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Performances artistiques exclusives
💎 Accès à l’encan-bénéfice au profit de notre organisme bénéficiaire 2026
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)


Une soirée élégante. Un réseau engagé. Une cause qui avance.

Table de 8
2 029,56 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Vivez une soirée philanthropique signature des Jeunes Philanthropes du Québec dans un cadre d’exception.


🍽️ Souper gastronomique multiservices
🥂 Cocktail de bienvenue
🍷 Vin rouge et/ou blanc servis durant le repas
🎶 Performances artistiques exclusives
💎 Accès à l’encan-bénéfice au profit de notre organisme bénéficiaire 2026
💚 Reçu fiscal pour don de charité (selon admissibilité)


Une soirée élégante. Un réseau engagé. Une cause qui avance.

Ajouter un don pour Jeunes Philanthropes Du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!