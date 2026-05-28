Les Producteurs de pommes de terre du Québec

Organisé par

Les Producteurs de pommes de terre du Québec

À propos de cet événement

Banquet de la récolte et Sommet de la pomme de terre 2026

1634 Rue Notre Dame Centre

Trois-Rivières, QC G9A 6B2, Canada

Billet producteur — Combo (taxes incluses)
344,93 $

Valide pour le Banquet et le Sommet :
Accès au cocktail et au banquet du 26 novembre et au Sommet du 27 novembre avec déjeuner.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (15,00  $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (29,93 $)

Billet Producteur — Banquet (taxes incluses)
172,46 $

Valide pour le cocktail et le Banquet seulement.
Accès aux activités du 26 novembre 2026.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (7,50 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (14,96 $)

Billet Producteur — Sommet (taxes incluses)
206,96 $

Valide pour le Sommet seulement.
Accès aux activités du 27 novembre.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (9,00 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (17,96 $)

Billet Partenaire — Combo (taxes incluses)
436,91 $

Valide pour le Banquet et le Sommet :
Accès au cocktail et au banquet du 26 novembre et au Sommet du 27 novembre avec déjeuner.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (19,00 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (37,91 $)

Danse
Gratuit

Ajouter l'activité danse pour vous inscrire gratuitement.

Hockey
Gratuit

Ajouter l'activité hockey pour vous inscrire gratuitement.

Réservation de table pour 8 personnes (taxes incluses)
114,98 $

Réserver votre table pour le Banquet.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (5,00 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (9,98 $)

Réservation d'un kiosque pour 2 jours et 2 billets Sommet (taxes incluses)
1 207,24 $

Réservation d'un kiosque pour 2 jours

  • Installation du kiosque le 26 novembre à partir de 14 h jusqu'au 27 novembre 12 h.
  • 1 table de 6' et 2 chaises
  • Internet Wifi
  • Électricité (15 ampères, 120 V et une rallonge électrique)


  • 2 Participations au cocktail du 26 novembre
  • 2 billets d'entrée pour la journée du Sommet + 2 repas (déjeuner et diner style boîte à lunch)

    *Emplacement du kiosque : premier arrivé, premier servi.

T.P.S. 80055 6474 RT0001 (52,50 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (104,74 $)

Réservation d'un kiosque pour 2 jours (taxes incluses)
1 034,78 $

Réservation d'un kiosque pour 2 jours

  • Installation du kiosque le 26 novembre à partir de 14 h jusqu'au 27 novembre 12 h.
  • 1 table de 6' et 2 chaises
  • Internet Wifi
  • Électricité (15 ampères, 120 V et une rallonge électrique)
  • 2 diners style boîte à lunch


*Emplacement du kiosque : premier arrivé, premier servi.


T.P.S. 80055 6474 RT0001 (45,00 $)

T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (89,78 $)

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