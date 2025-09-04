Banquet de la Terre 2025 - Forfaits corporatifs

Forfait Partenaire visionnaire, grand donateur
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
CE FORFAIT COMPREND :
- 8 billets / 1 table;
- Accord de vins et accord sans alcool inclus;
- Présence d’un sommelier attitré à votre table.
+
OFFRES DE VISIBILITÉ :
- Encart publicitaire recto verso dans le programme de la soirée;
- Bannière publicitaire à l’événement;
- Projection d’une vidéo promotionnelle fournie par le commanditaire;
- Remise d’un chèque symbolique;
- Remise d’un trophée;
- Prise de photographie pour matériel publicitaire;
- Communiqué de presse pré et post événement annonçant ce partenariat.
En prime
- Visite guidée pour 8 personnes à un vignoble de la région.
