Banquet de la Terre 2025 - Forfaits corporatifs

2000 Chem. de Val Estrie

Waterville, QC J0B 3H0, Canada

Grands alliés
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

CE FORFAIT COMPREND :
- 2 billets pour la soirée;
- Accord de vins ou de boissons non alcoolisées inclus

+
OFFRES DE VISIBILITÉ :

  • Logo couleur sur matériel publicitaire: programme de la soirée, réseaux sociaux et pages web (pré et post-événement);
  • Logo couleur en projection sur grand écran, en rotation lors de la soirée;
  • Mention publique pendant la soirée;
  • Prise de photographie pour matériel publicitaire;
  • Communiqué de presse pré et post événement annonçant votre commandite.
Forfait Partenaires majeurs
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

CE FORFAIT COMPREND :
- 4 billets pour la soirée;
- Accord de vins et accord de boissons non alcoolisées inclus;
- Service par un sommelier.


+
OFFRES DE VISIBILITÉ :

  • Logo couleur sur matériel publicitaire: programme de la soirée (demi-page), réseaux sociaux et pages web;
  • Logo couleur en projection sur grand écran, en rotation lors de la soirée;
  • Mention publique pendant la soirée, à titre de partenaire majeur;
  • Prise de photographie pour matériel publicitaire;
  • Communiqué de presse pré et post événement annonçant votre commandite.


Forfait Partenaire visionnaire, grand donateur
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

CE FORFAIT COMPREND :

  • 8 billets / 1 table;
  • Accord de vins et accord sans alcool inclus;
  • Présence d’un sommelier attitré à votre table.


+
OFFRES DE VISIBILITÉ :

  • Encart publicitaire recto verso dans le programme de la soirée;
  • Bannière publicitaire à l’événement;
  • Projection d’une vidéo promotionnelle fournie par le commanditaire;
  • Remise d’un chèque symbolique;
  • Remise d’un trophée;
  • Prise de photographie pour matériel publicitaire;
  • Communiqué de presse pré et post événement annonçant ce partenariat.

En prime

  • Visite guidée pour 8 personnes à un vignoble de la région.


