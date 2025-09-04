Banquet de la Terre 2025 - Forfaits corporatifs

CE FORFAIT COMPREND :

- 4 billets pour la soirée;

- Accord de vins et accord de boissons non alcoolisées inclus;

- Service par un sommelier.



+

OFFRES DE VISIBILITÉ :

Logo couleur sur matériel publicitaire: programme de la soirée (demi-page), réseaux sociaux et pages web;

Logo couleur en projection sur grand écran, en rotation lors de la soirée;

Mention publique pendant la soirée, à titre de partenaire majeur;

Prise de photographie pour matériel publicitaire;

Communiqué de presse pré et post événement annonçant votre commandite.



