Banquet de la Terre 2026 - soirée bénéfice de la Corporation Les Enfants de la Terre

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À propos de cet événement
Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 25$ par billet vous sera remis
Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 150$ par billet vous sera remis
Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 50$ par billet vous sera remis
Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 50$ par billet vous sera remis
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