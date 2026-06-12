LES ENFANTS-DE-LA-TERRE

Organisé par

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À propos de cet événement

Banquet de la Terre 2026 - soirée bénéfice de la Corporation Les Enfants de la Terre

2000 Chem. de Val Estrie

Waterville, QC J0B 3H0, Canada

Billet parents de la 8e année
125 $

Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 25$ par billet vous sera remis

Billet grand public
250 $

Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 150$ par billet vous sera remis

Billet partenaires
150 $

Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 50$ par billet vous sera remis

Table de 8 - grand public
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Un billet inclut : cocktail de bienvenue avec variétés de bouchées, festin 4 services à partir d'aliments de qualité de la région, barista mobile et prestation de nos élèves de 8e année.
--- Service de vins et boissons sans alcool inclus
* Un reçu d'une valeur de 50$ par billet vous sera remis

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