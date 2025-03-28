Banquet reconnaissance Arsenal football 2025

Montant extra pour réservation d'une table de 8 personnes
CA$110
Vous permet de réserver une table (8 personnes) sans file d'attente, Emplacement VIP , bouteille de bulles et avec les personnes de votre choix.
Reçu de 70$ pour don de bienfaisance.
Merci de bien vouloir écrire les noms de toutes les personnes assises à votre table.
Billet employé de l'ASL
CA$30
Vous devez effectuer la transaction avec votre courriel de l’Académie Saint-Louis.
