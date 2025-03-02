La bière est au coût de 7,83$ + 0,39$ de TPS et 0,78$ de TVQ.
La bière est au coût de 6,09$ + 0,30$ de TPS et 0,61$ de TVQ.
La bière est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.
Le verre de vin est au coût de 6,52$ + 0,33$ de TPS + 0,65$ de TVQ.
La bouteille est au coût de 25,66$ + 1,28$ de TPS + 2,56$ de TVQ.
Le rhum-coca est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.
Le gin-tonic est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.
Le shooter (1 oz) est au coût de 3,48$ + 0,17$ de TPS et 0,35$ de TVQ.
Le kombucha est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.
L'eau pétillante est au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ.
Les boissons gazeuses sont au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ.
Le paquet de 2 chips est au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!