BAR

Bière BLONDE - 11 Comptés - 473 ml item
Bière BLONDE - 11 Comptés - 473 ml
9 $

La bière est au coût de 7,83$ + 0,39$ de TPS et 0,78$ de TVQ.

Bière IPA - 11 Comptés - 473 ml item
Bière IPA - 11 Comptés - 473 ml
9 $

La bière est au coût de 7,83$ + 0,39$ de TPS et 0,78$ de TVQ.

Bière BLONDE - MARTENS - 500ml item
Bière BLONDE - MARTENS - 500ml
7 $

La bière est au coût de 6,09$ + 0,30$ de TPS et 0,61$ de TVQ.

Bière SANS ALCOOL - Heineken - 330 ml item
Bière SANS ALCOOL - Heineken - 330 ml
6 $

La bière est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.

Verre de vin rouge item
Verre de vin rouge
7,50 $

Le verre de vin est au coût de 6,52$ + 0,33$ de TPS + 0,65$ de TVQ.

Verre de vin blanc item
Verre de vin blanc
7,50 $

Le verre de vin est au coût de 6,52$ + 0,33$ de TPS + 0,65$ de TVQ.

Bouteille de vin rouge item
Bouteille de vin rouge
29,50 $

La bouteille est au coût de 25,66$ + 1,28$ de TPS + 2,56$ de TVQ.

Bouteille de vin blanc item
Bouteille de vin blanc
29,50 $

La bouteille est au coût de 25,66$ + 1,28$ de TPS + 2,56$ de TVQ.

Rhum-coca item
Rhum-coca
6 $

Le rhum-coca est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.

Gin-tonic item
Gin-tonic
6 $

Le gin-tonic est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.

Shooter item
Shooter
4 $

Le shooter (1 oz) est au coût de 3,48$ + 0,17$ de TPS et 0,35$ de TVQ.

Kombucha item
Kombucha
6 $

Le kombucha est au coût de 5,22$ + 0,26$ de TPS et 0,52$ de TVQ.

Eau pétillante item
Eau pétillante
2,50 $

L'eau pétillante est au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ.

Boisson gazeuse item
Boisson gazeuse
2,50 $

Les boissons gazeuses sont au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ.

Chips - paquet de 2 item
Chips - paquet de 2
2,50 $

Le paquet de 2 chips est au coût de 2,17$ + 0,11$ de TPS + 0,22$ de TVQ

