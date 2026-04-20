Regroupement étudiant de la maîtrise et du doctorat en études internationales

Organisé par

Regroupement étudiant de la maîtrise et du doctorat en études internationales

À propos de cet événement

Bar Gala Grand Cabaret

Shot de vodka
4 $
Shot de tequila
4 $
Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.
Shot de rhum
5 $

1 shot de rhum agricole royal ambré, pure canne

Shot de triple sec
5 $

1 shot de triple sec

Vin blanc
5 $

1 verre de vin blanc canadien, Les Chais 550, Nicolas Laloux.

Vin rouge
5 $

1 verre de vin rouge Jouvenceau, cuvée Héritage (fruité et léger).

Bière (Budweiser)
4 $

1 cannette de bière blonde Budweiser.

Bière (Boréale)
4 $

1 cannette de bière rousse Boréale (pure malt).

Cannette de cocktail prémixé daiquiri ananas
4 $

1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.

Cannette de cocktail prémixé margarita fraise
4 $

1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.

Cannette de cocktail prémixé mangue mai tai
4 $

1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.

Cannette de cocktail prémixé punch tropical
4 $

1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.

Thé glacé
3 $
Jus d'orange
2,50 $
Coca zéro
3 $
Sprite
3 $
Boisson mélangée
5 $

Mélange d'alcool fort et de jus.

Dis nous au bar qu'est ce que tu veux précisément !

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