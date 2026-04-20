Bar Gala Grand Cabaret

Organisé par
À propos de cet événement
1 shot de rhum agricole royal ambré, pure canne
1 shot de triple sec
1 verre de vin blanc canadien, Les Chais 550, Nicolas Laloux.
1 verre de vin rouge Jouvenceau, cuvée Héritage (fruité et léger).
1 cannette de bière blonde Budweiser.
1 cannette de bière rousse Boréale (pure malt).
1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.
1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.
1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.
1 cannette d'1 de nos 4 boissons alcoolisées au malt de Captain Morgan.
Mélange d'alcool fort et de jus.
Dis nous au bar qu'est ce que tu veux précisément !
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