Barclay, 13-16 ans. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 16 février - 30 mars (6 séances) *Pas de séance le 2 mars