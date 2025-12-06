Club de Volleyball Everton

Club de Volleyball Everton

Barclay, 13-16 ans. Hiver-printemps 2026

7941 Av. Wiseman

Montréal, QC H3N 2P2, Canada

Session 2: 16 février - 30 mars*
143,94 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 16 février - 30 mars (6 séances) *Pas de séance le 2 mars

Session 3: 6 avril - 11 mai
143,94 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 6 avril - 11 mai (6 séances)

Session 4: 18 mai - 15 juin 2026
119,95 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 18 mai - 15 juin (5 séances)

Session 1: 12 janvier - 9 février 2026
119,95 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 12 janvier - 9 février (5 séances)

