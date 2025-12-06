Barclay, 13-16 ans. Hiver-printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 16 février - 30 mars (6 séances) *Pas de séance le 2 mars
Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 6 avril - 11 mai (6 séances)
Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 18 mai - 15 juin (5 séances)
Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 12 janvier - 9 février (5 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!