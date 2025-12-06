Barclay, filles 12-15 ans. Lundi, hiver-printemps 2026.

Organisé par
Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du lundi soir, de 18h à 19h30, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 12 janvier - 9 février (5 séances)
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
