Barclay, filles 12-15 ans. Lundi, hiver-printemps 2026.

7941 Av. Wiseman

Montréal, QC H3N 2P2, Canada

Session 1: 12 janvier - 9 février 2026
59,95 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du lundi soir, de 18h à 19h30, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 12 janvier - 9 février (5 séances)

Session 2: 16 février - 30 mars*
143,94 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du lundi soir, de 18h à 19h30, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 16 février - 30 mars (6 séances) *Pas de séance le 2 mars

Session 3: 6 avril - 11 mai
143,94 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du lundi soir, de 18h à 19h30, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 6 avril - 11 mai (6 séances)

Session 4: 18 mai - 15 juin 2026
119,95 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du lundi soir, de 18h à 19h30, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période: 18 mai - 15 juin (5 séances)

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

