Barclay, filles 12-15 ans. Vendredi, hiver-printemps 2026

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 février - 3 avril 2026 (6 séances) *Pas de séance le 6 mars. Aucune botte ni aucun soulier utilisé à l’extérieur n’est autorisé dans l’école. Tout soulier ou botte porté à l’extérieur doit être déposé sur le tapis situé à l’entrée de l’établissement.

– Cette règle s’applique à tous : élèves et entraîneurs.

– Aucun adulte ou autre personne que les athlètes n’est autorisé à entrer dans l’école.

– Les souliers d’entraînement doivent être portés en tout temps : dans les vestiaires, les salles de bain et le gymnase.

– Le respect de cette règle est essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité, particulièrement en période hivernale.



