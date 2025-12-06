Barclay, filles 12-15 ans. Vendredi, hiver-printemps 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 février - 3 avril 2026 (6 séances) *Pas de séance le 6 mars. Aucune botte ni aucun soulier utilisé à l’extérieur n’est autorisé dans l’école. Tout soulier ou botte porté à l’extérieur doit être déposé sur le tapis situé à l’entrée de l’établissement.
– Cette règle s’applique à tous : élèves et entraîneurs.
– Aucun adulte ou autre personne que les athlètes n’est autorisé à entrer dans l’école.
– Les souliers d’entraînement doivent être portés en tout temps : dans les vestiaires, les salles de bain et le gymnase.
– Le respect de cette règle est essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité, particulièrement en période hivernale.
Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 10 avril - 15 mai 2026 (6 séances) Aucune botte ni aucun soulier utilisé à l’extérieur n’est autorisé dans l’école. Tout soulier ou botte porté à l’extérieur doit être déposé sur le tapis situé à l’entrée de l’établissement.
– Cette règle s’applique à tous : élèves et entraîneurs.
– Aucun adulte ou autre personne que les athlètes n’est autorisé à entrer dans l’école.
– Les souliers d’entraînement doivent être portés en tout temps : dans les vestiaires, les salles de bain et le gymnase.
– Le respect de cette règle est essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité, particulièrement en période hivernale.
Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h45 à 21h15, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 22 mai - 19 juin 2026 (5 séances) Aucune botte ni aucun soulier utilisé à l’extérieur n’est autorisé dans l’école. Tout soulier ou botte porté à l’extérieur doit être déposé sur le tapis situé à l’entrée de l’établissement.
– Cette règle s’applique à tous : élèves et entraîneurs.
– Aucun adulte ou autre personne que les athlètes n’est autorisé à entrer dans l’école.
– Les souliers d’entraînement doivent être portés en tout temps : dans les vestiaires, les salles de bain et le gymnase.
– Le respect de cette règle est essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité, particulièrement en période hivernale.
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Aucune botte ni aucun soulier utilisé à l’extérieur n’est autorisé dans l’école. Tout soulier ou botte porté à l’extérieur doit être déposé sur le tapis situé à l’entrée de l’établissement.
– Cette règle s’applique à tous : élèves et entraîneurs.
– Aucun adulte ou autre personne que les athlètes n’est autorisé à entrer dans l’école.
– Les souliers d’entraînement doivent être portés en tout temps : dans les vestiaires, les salles de bain et le gymnase.
– Le respect de cette règle est essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité, particulièrement en période hivernale.
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