Barclay, mini-volley. Hiver-printemps 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Période : du 17 janvier - 28 février (7 séances)
Session 2 - 14 mars au 25 avril
CA$82
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Période : du 14 mars - 25 avril (7 séances)
Une séance d'essai.
CA$29
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
