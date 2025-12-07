Barclay, mini-volley. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 février - 3 avril 2026 (6 séances) *Pas de séance le 6 mars.