Barclay, mini-volley. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 9 janvier - 13 février 2026 (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 février - 3 avril 2026 (6 séances) *Pas de séance le 6 mars.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 10 avril - 15 mai 2026 (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 22 mai - 19 juin 2026 (5 séances)
