Barclay, mini-volley. Hiver-printemps 2026

7941 Av. Wiseman

Montréal, QC H3N 2P2, Canada

Session 1. 9 janvier - 13 février 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 9 janvier - 13 février 2026 (6 séances)

Session 2. 20 février - 3 avril 2026*
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 février - 3 avril 2026 (6 séances) *Pas de séance le 6 mars.

Session 3. 10 avril - 15 mai 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 10 avril - 15 mai 2026 (6 séances)

Session 4. 22 mai - 19 juin 2026
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi 18h-19h30 à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 22 mai - 19 juin 2026 (5 séances)

