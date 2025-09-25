Club de Volleyball Everton

Club de Volleyball Everton

Barclay, mixte 13-16 ans. Automne 2025

7941 Av. Wiseman

Montréal, QC H3N 2P2, Canada

Session 1 - 20 octobre au 10 novembre
37,98 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 20 octobre - 10 novembre (4 séances)

Session 2 - 17 novembre au 15 décembre
119,95 $

Inscription pour un jeune athlète au programme d'entraînement mixte 13-16 ans du lundi soir, de 19h35 à 21h05, à l'école primaire Barclay. Accès au gymnase réservé aux athlètes. Les parents peuvent suivre la pratique de l’extérieur grâce à la surface vitrée. Période : 17 novembre - 15 décembre (5 séances)

Séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

