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Des bas qui apportent chaleur et espoir

Large / bas en laine pour homme et femme item
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Large / bas en laine pour homme et femme
100 $

🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien


La 115e et dernière paire de notre campagne


Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.


Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.


Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.


🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.


En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.

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Large / bas en laine pour homme et femme (Copier) item
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Large / bas en laine pour homme et femme (Copier) item
Large / bas en laine pour homme et femme (Copier)
15 $

🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien


Large - 9-11,5 Homme / 10-12,5 Femme


Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.


Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.


Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.


🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.


En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.

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Médium / bas en laine pour homme et femme item
Médium / bas en laine pour homme et femme item
Médium / bas en laine pour homme et femme item
Médium / bas en laine pour homme et femme
15 $

🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien


Médium - 6,5-8,5 Homme / 7-9,5 Femme


Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.


Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.


Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.


🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.


En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.

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Ramassage sur place (Granby) item
Ramassage sur place (Granby)
Gratuit

Une date de cueillette vous sera communiquée par courriel

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Livraison item
Livraison
25 $

Les frais de livraison pourraient être ajustés en fonction du nombre d'unités.

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