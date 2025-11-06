Des bas qui apportent chaleur et espoir

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🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien
La 115e et dernière paire de notre campagne
Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.
Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.
Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.
🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.
En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.
🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien
Large - 9-11,5 Homme / 10-12,5 Femme
Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.
Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.
Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.
🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.
En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.
🧦 Bas de laine DURAY – Confort et chaleur au quotidien
Médium - 6,5-8,5 Homme / 7-9,5 Femme
Fabriqués au Québec avec une laine mélangée résistante, ces bas DURAY offrent une chaleur naturelle et une excellente absorption de l’humidité pour garder vos pieds secs et confortables toute la journée.
Faciles d’entretien, ils sont lavables à la main ou à la machine sans perdre leur douceur ni leur forme.
Avec leur style classique et intemporel, ils conviennent aussi bien pour le travail, la randonnée, ou les journées fraîches à la maison.
🎁 Un cadeau parfait à offrir ou à s’offrir — pratique, durable et chaleureux.
En achetant une paire, vous soutenez les hommes en transition vers une vie stable.
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