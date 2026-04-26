Club Social Qué-Mont inc.

Organisé par

Club Social Qué-Mont inc.

À propos de cet événement

Baseball Les Capitales - Samedi 27 juin 2026

100 Rue du Cardinal-Maurice-Roy

Québec, QC G1K 8B3, Canada

Membre ou Membre Retraité
37 $

Prix coûtant par personne de 61 $.

*Les prix incluent les taxes applicables.

Invité du membre
42 $

Prix coûtant par personne de 61 $.

*Les prix incluent les taxes applicables.

Enfant (13 à 17 ans)
22,50 $

Prix coûtant par personne de 46 $.

*Les prix incluent les taxes applicables.

Enfant (12 ans et -)
17,50 $

Prix coûtant par personne de 34.50$.

*Les prix incluent les taxes applicables.

Enfants (- de 2 ans)** si pas de siège et sans forfait
Gratuit

** S'ils n'occupent pas de sièges.

Administrateur
Gratuit

Prix coûtant par personne de 61 $.

*Les prix incluent les taxes applicables.

Invité Administrateur
Gratuit

Prix coûtant par personne de 61 $.

*Les prix incluent les taxes applicables.

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