Baseball Les Capitales - Samedi 27 juin 2026

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À propos de cet événement
Prix coûtant par personne de 61 $.
*Les prix incluent les taxes applicables.
Prix coûtant par personne de 61 $.
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Prix coûtant par personne de 46 $.
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Prix coûtant par personne de 34.50$.
*Les prix incluent les taxes applicables.
** S'ils n'occupent pas de sièges.
Prix coûtant par personne de 61 $.
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