Batimatech

Organisé par

Batimatech

À propos de cet événement

Batimatech 9 juin 2026

405 Av. Ogilvy

Montréal, QC H3N 1M3, Canada

Admission Prévente (taxes incluses)
75 $
Disponible jusqu'au 2 mai

Profitez de l’intégralité du programme avec accès à toutes les activités.

  • ½ journée de conférences et panels
  • Suivie d’un 5@7 de réseautage
  • Environ 200 participant·e·s
  • Plus de 20 experts conférenciers et panélistes
  • Conférences, panels et exposants

Le prix indiqué inclut l'ensemble des taxes applicables.

108 $ - TVQ 5,44$ - TPS 10,84$ = 125$


Admission général (taxes incluses)
100 $

Profitez de l’intégralité du programme avec accès à toutes les activités.

  • ½ journée de conférences et panels
  • Suivie d’un 5@7 de réseautage
  • Environ 200 participant·e·s
  • Plus de 20 experts conférenciers et panélistes
  • Conférences, panels et exposants

Le prix indiqué inclut l'ensemble des taxes applicables.

134 $ - TVQ 6,74$ - TPS 13.45$ = 155$


2 pour 1 Admission général (taxes incluses)
100 $
Disponible jusqu'au 2 mai
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Profitez de l’intégralité du programme avec accès à toutes les activités.

  • ½ journée de conférences et panels
  • Suivie d’un 5@7 de réseautage
  • Environ 200 participant·e·s
  • Plus de 20 experts conférenciers et panélistes
  • Conférences, panels et exposants

Le prix indiqué inclut l'ensemble des taxes applicables.

173,95 $ + TVQ 17,35$ + TPS 8.70$ = 200$


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