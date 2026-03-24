Batimatech 9 juin 2026

Profitez de l’intégralité du programme avec accès à toutes les activités.

½ journée de conférences et panels

Suivie d’un 5@7 de réseautage

Environ 200 participant·e·s

Plus de 20 experts conférenciers et panélistes

Conférences, panels et exposants

Le prix indiqué inclut l'ensemble des taxes applicables.

108 $ - TVQ 5,44$ - TPS 10,84$ = 125$



