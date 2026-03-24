Batimatech 9 juin 2026

À propos de cet événement
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108 $ - TVQ 5,44$ - TPS 10,84$ = 125$
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134 $ - TVQ 6,74$ - TPS 13.45$ = 155$
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173,95 $ + TVQ 17,35$ + TPS 8.70$ = 200$
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