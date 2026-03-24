Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean

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Bâtir pour nourrir : Achète ton pi²

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Achetez 1 pi² du futur entrepôt et posez un geste concret pour nourrir plus de gens dans notre région.

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Un don engagé pour soutenir une solution durable contre la faim.

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Devenez un bâtisseur important du futur entrepôt.

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Participez concrètement à un projet structurant pour la région.

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Un appui majeur pour bâtir une solution durable pour notre communauté.

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Contribuez à la hauteur de votre engagement et positionnez votre organisation comme un partenaire clé d’un projet structurant pour la région.

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