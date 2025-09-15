Bazar pour l'éducation 2025 - Vendeurs

Ce billet réserve un emplacement de vendeur à l'intérieur du gymnase de l'ICC au Bazaar. Chaque emplacement comprend 1 table et 2 chaises.

✅ Les vendeurs sont invités à présenter leurs produits et services à la communauté.

⚠️ Veuillez noter: Aucun équipement, aménité ou logement supplémentaires ne seront fournis. Les vendeurs sont responsables d'apporter tout matériel d'affichage supplémentaire ou d'articles de configuration.

🚫 Articles interdits: Nourriture, boissons ou produits Haram, ainsi que des articles tels que l'Œil de Fatima, narguilé, statues, figurines ou tout autre article non conforme aux valeurs islamiques.