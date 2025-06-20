Ventes fermées

BazArts

5 Av. du Crochet

Laval, QC H7N 2T8, Canada

Ajouter un don pour Tissés Serrés, danse traditionnelle

Membre Tissés Serrés
20 $

Je suis membre de l’organisme et je souhaite réserver une table.

Artiste autonome
30 $

Je suis un artiste lavallois, un artisan local ou un artiste de la relève et je souhaite exposer mes créations.

OBNL
50 $

Je représente un organisme à but non lucratif lavallois ou des environs proposant des produits faits main.

Petite Entreprise
100 $

Nous sommes une petite entreprise lavalloise ou des environs offrant des produits locaux à vendre.

