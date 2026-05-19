BBQ de fin d'année 25-26

Organisé par
À propos de cet événement
Hamburger, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
Hamburger, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
Cheeseburger, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
Cheeseburger, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
1 hot dog, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
1 hot dog, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
2 hot dogs, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
2 hot dogs, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!