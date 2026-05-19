Collège Sainte-Marcelline

Organisé par

Collège Sainte-Marcelline

À propos de cet événement

Ventes fermées

BBQ de fin d'année 25-26

Résidence l'Amitié - Terrasse NORD (en face du Pavillon Madre Elisa)

COMBO #1
Gratuit

Hamburger, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #2
Gratuit

Hamburger, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #3
Gratuit

Cheeseburger, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #4
Gratuit

Cheeseburger, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #5
Gratuit

1 hot dog, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #6
Gratuit

1 hot dog, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #7
Gratuit

2 hot dogs, chips nature, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

COMBO #8
Gratuit

2 hot dogs, salade, dessert glacé et breuvage (au choix parmi les suivants: Bubbly, Coke, 7Up, eau)

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