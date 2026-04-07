BBQ de Géomatique - Vendredi 24 Avril 2026

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Campus Principal (45.373952, -71.923096)
Ce billet comprend l'accès à deux hot-dogs thématiques. De plus, des accompagnements seront offerts. Des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues séparément du billet.
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