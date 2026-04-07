Association de Premier Cycle des Étudiants en Géomatique de l’UdeS

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À propos de cet événement

BBQ de Géomatique - Vendredi 24 Avril 2026

Station SIRENE

Campus Principal (45.373952, -71.923096)

Souper BBQ membre APCEGUS
6 $

Ce billet comprend l'accès à deux hot-dogs thématiques. De plus, des accompagnements seront offerts. Des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues séparément du billet.

Souper BBQ membre CEGGAT
6 $

Ce billet comprend l'accès à deux hot-dogs thématiques. De plus, des accompagnements seront offerts. Des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues séparément du billet.

Souper BBQ non membre
10 $

Ce billet comprend l'accès à deux hot-dogs thématiques. De plus, des accompagnements seront offerts. Des boissons alcoolisées seront disponibles et vendues séparément du billet.

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