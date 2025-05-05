eventClosed

BBQ du 10e anniversaire ÉSMO

Sous le chapiteau

3165 Chem. du Parc, Orford, QC J1X 7N9, Canada

BBQ choix brochettes poulet-boeuf
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.
BBQ choix brochettes poulet-poulet
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.
BBQ choix brochettes poulet-tofu
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.
BBQ choix brochettes boeuf-boeuf
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.
BBQ choix brochettes boeuf-tofu
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.
BBQ choix brochettes tofu-tofu
CA$25
Avec les accompagnements et le dessert.

