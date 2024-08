La version française suivra





The HECOnomie Committee & HEC’s Trading Club are excited to present the HEC Stock Pitch Competition, open to all students worldwide. On March 18th, 2023, teams of 1-4 will compete for a cash prize of $6000 and an array of additional awards.





Delegates must create a stock pitch in a 5-hour window covering a North American company announced at the beginning of the competition. In other words, no preparation is required: all teams will be given the same company at the beginning of the case resolution. Pitches must include the following sections: Macro & Micro Factors, Industry Analysis, Company Overview, Investment Theses, Financial Valuation and Risks & Catalysts. Each team will have 15 minutes to present, followed by a 10-minute Q&A session with judges. Delegates will be judged upon criteria’s such as quality of financial analysis, strength of investment thesis, persuasiveness of the delivery, the Q&A session, and more. A comprehensive breakdown of judging criteria will be sent out upon registration.





The competition will be held in person at HEC Montreal. For external competitors, hotels are made available through registration for March 17th- 18th.Teams can register to compete in the competition by submitting a copy of their resumes and team name to [email protected]. Teams must pay a delegate fee of $180CAD/team, which will be put in the prize pool. The fee must be paid before March 12th, 2023. Other than providing students with a valuable opportunity to develop their investment analysis skills and gain exposure to the financial markets, HEC’s Stock Pitch Competition brings together top finance students from all over Canada. In addition, the HEC Stock Pitch includes professional workshops, conferences from large financial institutions and a networking gala with prize giving. Our sponsors, judges and prizes will be announced throughout the weeks leading up to the competition.





General Rules:

1) One computer per competitor, internet connection will be available

2) Financial statements and an initiating report will be handed out to all teams

3) Team lead will be verifying no communication is made with external parties during pitch preparation





For additional info, check out our delegate package at https://drive.google.com/file/d/19lpfe9k1B6-sl5F2jM02jSVZDUAoGGb_/view?usp=sharing If you have any questions regarding the competition, please don't hesitate to reach out to us at [email protected] or [email protected]. We look forward to seeing your submissions.









Le Comité HECOnomie et le Club de Trading HEC sont ravis de présenter le HEC Stock Pitch Competition, ouvert à tous les étudiants à l'échelle globale. Le 18 mars 2023, des équipes de 1 à 4 s'affronteront pour un prix en argent et une série de récompenses supplémentaires.





Les participants bénéficieront de 5 heures pour tâcher de créer une thèse d'investissements couvrant une entreprise nord-américaine qui sera annoncée au début de la compétition. En d'autres termes, aucune préparation n'est nécessaire : toutes les équipes se verront attribuer la même entreprise en amont de la résolution du cas. Les présentations devront inclure les sections suivantes : Facteurs Macros et Micros, Analyse de l'Industrie, Présentation de l'Entreprise, Thèses d'Investissement, Évaluation Financière et Risques et Catalystes. Chaque équipe disposera de 15 minutes pour faire sa présentation, suivie d'une séance de questions-réponses de 10 minutes avec les juges. Les participants seront jugés sur différents critères portant sur la qualité de l'analyse financière, la solidité de la thèse d'investissement, la force de persuasion de l'équipe, la session de questions-réponses, etc. Une liste complète des critères d'évaluation sera fournie aux compétiteurs lors de l'inscription.





La compétition aura lieu en présentiel à HEC Montréal. Pour les compétiteurs externes, les hôtels sont mis à disposition sur inscription du 17 au 18 mars. Les équipes peuvent s'inscrire pour participer au concours en soumettant une copie de leur curriculum vitae et un nom d'équipe à [email protected]. Les équipes devront payer des frais de compétiteurs de 180 $ CAD/équipe, qui seront ajoutés à la cagnotte. Les frais doivent être payés avant le 12 mars 2023 afin que les équipes puissent maintenir leur position au sein de la compétition. En plus d'offrir aux étudiants une occasion précieuse de développer leurs compétences en analyse d'investissement et de se familiariser avec les marchés financiers, le HEC Stock Pitch Competition rassemble les meilleurs étudiants en finance provenant de partout au Canada. De plus, la compétition comprend des ateliers professionnels, des conférences en partenariat avec de grandes institutions financières et un gala de réseautage avec une remise de prix. Nos commanditaires, juges et prix seront annoncés au cours des semaines précédant la compétition.





Règles générales :

1) Un ordinateur par concurrent, une connexion Internet sera disponible.

2) Les états financiers et un rapport d'initiation seront remis à toutes les équipes

3) Votre "team lead" vérifiera qu'aucune communication n'est établie avec des parties externes pendant la préparation de la présentation





Pour plus d'info: https://drive.google.com/file/d/19lpfe9k1B6-sl5F2jM02jSVZDUAoGGb_/view?usp=sharing Si vous avez des questions concernant le concours, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou [email protected]. Nous avons hâte de voir vos soumissions.