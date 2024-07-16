La boutique du Festival des arts de ruelle

Chandail FAR Turquoise item
Chandail FAR Turquoise
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, TG,)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique

🩵 Sérigraphie turquoise

Chandail FAR Rose item
Chandail FAR Rose
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
🩷 Sérigraphie rose

Chandail FAR Jaune item
Chandail FAR Jaune
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💛 Sérigraphie jaune

Chandail FAR Vert item
Chandail FAR Vert
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💚 Sérigraphie verte

Chandail FAR Argent item
Chandail FAR Argent
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
🩶 Sérigraphie argent métallique

Chandail FAR *Édition spéciale* item
Chandail FAR *Édition spéciale*
34,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
🩶 Sérigraphie argent métallique
🖼️ Illustration par Kaki

Coton ouaté item
Coton ouaté
80,50 $

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (M, G, TG)
📍 Fabriqué au Canada
👕 70% Rayonne de bambou | 30% Coton biologique
🧶 Sérigraphie argent métallique
🖼️ Illustration par Kaki

Tuque item
Tuque
33,35 $

🧶 Tuque en laine mérinos (à 50%)
📍 Fabriquée au Québec.
🧶Broderie avec fil argent métallique.

Sac banane item
Sac banane
57,50 $

♻️ 100% recyclé
🤙 100% fait à la main
🤩 100% unique
| Choisissez parmi plusieurs modèles lors du ramassage.

Festicup item
Festicup
2,30 $

🥛 Verre réutilisable 12 oz
📍 Fabriqué au Québec

| Disponible en différentes couleurs 🩷💚🩵💛

Épinglette FAR item
Épinglette FAR
5,75 $
Carte de Noël item
Carte de Noël
5,75 $
Cartes de Noël | Paquet de 5 item
Cartes de Noël | Paquet de 5
17,25 $
Cartes de Noël | Paquet de 10 item
Cartes de Noël | Paquet de 10
28,74 $
Livraison item
Livraison
15 $

📍 Dans la région du Grand Montréal

