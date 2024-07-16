La boutique du Festival des arts de ruelle

🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, TG,)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie turquoise
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie turquoise
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie rose
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie rose
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💛 Sérigraphie jaune
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💛 Sérigraphie jaune
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💚 Sérigraphie verte
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
💚 Sérigraphie verte
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP, P, M, G, TG, TTG)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie argent métallique
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (TP)
📍 Fabriqué au Québec
🧶 100% Coton biologique
Sérigraphie argent métallique
🖼️ Illustration par Kaki
🔢 Choix de la grandeur lors du paiement (M, G, TG)
📍 Fabriqué au Canada
👕 70% Rayonne de bambou | 30% Coton biologique
🧶 Sérigraphie argent métallique
🖼️ Illustration par Kaki
🧶 Tuque en laine mérinos (à 50%)
📍 Fabriquée au Québec.
🧶Broderie avec fil argent métallique.
♻️ 100% recyclé
🤙 100% fait à la main
🤩 100% unique
| Choisissez parmi plusieurs modèles lors du ramassage.
🥛 Verre réutilisable 12 oz
📍 Fabriqué au Québec
| Disponible en différentes couleurs 💚💛
📍 Dans la région du Grand Montréal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!