Invitation Festival de Noël 9x9

Dans le cadre de notre préparation hivernale, nous organisons un Festival pour nos équipes U10 et U11 (2012 et 2013) masculines et féminines. Vous trouverez ci-dessous les horaires pour les différentes catégories ainsi que les conditions. Si vous êtes intéressés et disponibles, veuillez me contacter car nous fonctionnons selon le principe du premier arrivé, premier servi.



Pour les équipes provenant de régions hors de la Rive-Sud, vous devez vous procurer un permis de voyage.

Coûts et Modalités de paiement Coût: 380$;

3 Matchs de 35 minutes;

2 arbitres;

Paiement en ligne ICI;

Virement Interac d [email protected] ; Je reste disponible si vous avez des questions.