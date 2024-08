Camp de trail tout inclus CTB

Dates: 19-20-21 juillet

Endroit: Sutton

Hébergement à l'Hôtel Horizon

18 ans et plus.





Venez passer un weekend mémorable en trail avec les entraîneurs du Club de trail de Bromont dans les magnifiques sentiers du massif des monts Sutton. Venez courir, enrichir vos connaissances en trail et soyez au fait des plus récentes approches et avancées spécifiques à la course en trail. Au menu: alimentation, économie de course, montées et descentes efficaces, récupération et bonnes pratiques des coureurs de trail. Venez vivre une expérience immersive 100% trail.





Vous aurez la chance d'apprendre les trucs de pros, de développer vos habiletés et d'acquérir de nouvelles connaissances selon vos besoins et objectifs.





Horaire préliminaire





Vendredi 19 juillet

16h00 accès aux chambres du camp de base (Hôtel Horizon)

18h00 accueil des coureurs, briefing

18h30 sortie dans les sentiers (entre 8 et 12 km)

20h30 retour au camp de base, collation

21h00 théorie sur la thérapie froid-chaud

21h30 social avec les coaches, questions





Samedi 20 juillet

6h30 Bain polaire

7h00 déjeuner

8h00 clinique sur la gestion de la douleur

8h45 briefing avant de partir courir

9h00 première run et ateliers dans les sentiers

11h00 ravito en montagne

Deuxième run

13h00 dîner en montagne

Troisième run

Retour au camp de base entre 15h et 16h

16h30 - Atelier d'auto-massage

17h30 - Yoga

19h00 - BBQ

22h00 Vous tombez endormi avant que votre tête ne touche l'oreiller





Dimanche 21 juillet

6h30 Bain polaire

7h00 déjeuner

8h00 clinique Salomon

8h45 briefing avant de partir courir

9h00 sortie de course de 3 heures

12h00 retour

13h00 Dîner pizza au restaurant d'Huttopia - retour sur le weekend





Inclus

Tous les repas du samedi matin au dimanche midi (sauf les boissons alcoolisées)

Hébergement privé ou semi-privé selon vos choix

Les ateliers et sorties guidées par les pros

Casquette

Sticker

T-shirt

Nutrition sportive

Autres surprises

Vos entraîneurs





Audrey Larroquette, présidente fondatrice du Club de trail de Bromont. Entraîneur sur route et en trail depuis 14 ans. Spécialisée en analyse de technique de course et techniques de trail, Formée Entraîneur Club Endurance au PNCE, Certifiée Leader en course à pied de la Fédération Québécoise d'Athlétisme (FQA). Sa spécialité: le mental de course.

Martin Boucher, entraîneur du groupe A+ du Club de trail de Bromont et certifié Leader en course à pieds de la Fédération d'Athlétisme du Québec. Coureur d'ultra-trail infatiguable, a couru dans la même journée le 55 km du Bromont Ultra (4e) et a "pacé" le gagnant du 160km sur les 30 derniers kilomètres. Sa spécialité: l'endurance.





Pierre "Loulou" Loubersac, entraîneur du groupe A+ du Club de trail de Bromont et certifié Leader en course à pieds de la Fédération d'Athlétisme du Québec. Coureur d'ultra-trail passionné, a terminé 8e au 160 km du Québec Méga Trail en 2023. Sa spécialité, la gestion des très longues distances.





Hélène Michaux: Entraîneur privée tous les niveaux pour coureurs de trail. Ultrarunneuse gagnante de plusieurs course au Québec et à l'international dont le 25, le 55 et le 80km du Bromont Ultra. Ostéopathe humain et vétérinaire et avertie de la biomécanique des bipèdes et quadrupèdes. Sa spécialité: vous botter les fesses.





Une fois votre camp de trail réservé, vous recevrez au fil des semaines des informations sur les options offertes pour vivre une expérience sur mesure. Deux semaines avant le camp, vous devrez sélectionner à la carte, les ateliers et entraînements qui vous conviennent ainsi que les sorties en sentiers que vous souhaitez faire. Vous pourrez changer vos options sur place au besoin.





Le camp s'adresse aux coureurs ayant une certaine expérience dans les sentiers. Vous devez être en mesure de courir de manière continu pour un minimum d'une heure sur un parcours valloné.





Bienvenue dans le Camp de trail tout inclus!





Politique de remboursement:

Remboursement complet 30 jours avant l'événement (date limite 18 juin). Remboursement de 50% 14 jours avant l'événement (date limite 4 juillet). Aucun remboursement après le 5 juillet (la semaine avant l'événement). Frais de 25$ pour transfert.