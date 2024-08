Gala de fin d'année / Formulaire d'adhésion principal / 50-50 de Noël

🎉 Il y a de l'enthousiasme dans l'air ! Préparez-vous à participer à un événement extraordinaire lors du Gala de l’école Préville.





Le 26 avril 2024 de 18h à 1h.





Au Country Club de Montréal situé au 5, promenade

Riverside à St-Lambert





Code vestimentaire: blanc, noir, argent & or





Coût du billet: 130$





Cocktail dinatoire avec bulles en plus de deux consommations incluses.





Encan silencieux: souvenirs de Georges St-Pierre, chirurgie au laser, Primi Piatti, Ricardo, billets du Canadiens, Oasis Surf et plus encore!





Évènement pour les 18 ans et +





Chaque inscription à cet événement nous rapprochera de la réalisation de notre mission. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus lumineux et plus compatissant pour nos enfants.





Merci de soutenir notre mission, votre soutien est inestimable.