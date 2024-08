Soirée des donateurs et donatrices de Sibyllines 🍾

Afin de souligner votre soutien indéfectible, chers amis et chères amies de Sibyllines, nous vous invitons à notre 5 à 7 automnal le 17 octobre 2024. Que vous ayez fait un don l'année dernière ou il y a déjà dix ans, nous tenons à souligner en grand l'importance de votre généreuse contribution au succès de Sibyllines.

Votre audace et votre engagement envers le th√©√Ętre nous permettent de continuer √† cr√©er et partager des Ňďuvres th√©√Ętrales passionnantes qui savent faire r√©sonner les enjeux contemporains depuis plus de 25 ans. Sans vous, ce rayonnement de la compagnie n'aurait pas √©t√© possible. ¬†

Nous serions ravis de célébrer avec vous cette collaboration fructueuse, de vous offrir un verre et de vous remercier personnellement pour votre précieuse contribution.

Quand : le 17 octobre 2024, de 17 h 30 à 19 h 30

O√Ļ : chez Sibyllines, soit le¬†5550 rue Fullum, bureau 412

En espérant vous y voir, 

Chaleureusement, l'√©quipe de Sibyllines (Brigitte, √Čmilie, Alice & Mathilde)