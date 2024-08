Forum interrégional connectivité écologique : De la biodiversité à l’aventure / Date limite d'inscription : 7 février à 17h

Plusieurs organismes de régions voisines joignent leurs forces pour vous offrir un événement interrégional destiné principalement aux publics disposant d’un pouvoir d’action, particulièrement les élus.es et le personnel municipal provenant des régions, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie et de l'Outaouais, ce forum portera sur la connectivité écologique et le tourisme durable, ainsi qu'aux défis actuels des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Ce dernier est organisé dans le cadre des démarches Climat de changement. Cette activité sera suivie d'un cocktail de réseautage.

Objectifs du forum

Améliorer le réseau des milieux naturels au sein des régions et entre les régions par un partage de connaissances sur les données, enjeux et solutions

par un partage de connaissances sur les données, enjeux et solutions Présenter les collaborations possibles et les occasions stratégiques en lien avec le tourisme durable et les activités de plein air

Outiller le milieu municipal pour mettre en valeur les pouvoirs d’interventions à leur portée (réglementaire, planification, conservation, restauration, etc.)

à leur portée (réglementaire, planification, conservation, restauration, etc.) Inspirer et faciliter le passage à l’action en faisant connaître et rayonner des initiatives concrètes et inspirantes, et en favorisant le réseautage et la concertation

Consultez le programme

Public cible

Élus et acteurs municipaux

Organismes de conservation (SÉPAQ, Parcs Canada, OBV, etc.)

Acteurs du milieu touristique (associations touristiques régionales, etc.)

Ministères concernés par la connectivité (MELCCFP, MRNF, MAMH, MAPAQ, MTQ, etc.)

Cet événement est organisé par