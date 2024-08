Courtepointe Québec - Salon 2024

Depuis 2004, Courtepointe Québec convie le public et tous les amoureux de la courtepointe et des arts textiles à une exposition d’envergure provinciale pour célébrer non seulement la créativité de ses artisans, mais leur passion pour les formes, les couleurs et leur harmonie, et le raffinement dans la confection des œuvres présentées.





Le Salon 2024 se tiendra du 3 au 6 octobre 2024. Il aura lieu pour la première fois à Espace St-Hyacinthe, dans le pavillon Sollio (anciennement La Coop). Le Conseil d’administration de Courtepointe Québec, le comité dédié au Salon ainsi que les bénévoles seront prêts à vous accueillir, avec vos amis et familles dans la belle région de la Montérégie.





Achetez votre billet en prévente jusqu'au 15 septembre et profitez du tarif de 15$ pour les membres. Les billets en vente à la porte seront au tarif de 20$ pour les non-membres.





Le billet est valide pour une seule journée, soit le 3, 4, 5 ou 6 octobre 2024.





Le billet "Passeport" est valide durant toute la durée du Salon.





Le billet est non-remboursable.





La plateforme Zeffy ne charge aucun frais pour la vente des billets. Une contribution volontaire vous est demandée lors du paiement. Sélectionnez "Autre" si vous voulez inscrire 0$.