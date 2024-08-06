Partenaires commanditaires/Mini-Golf dans le noir Brunet ( Rotary/Intercom)

140 Rue de la Gare

Disraeli, QC G0N 1E0, Canada

Partenaires de défi 100 $
CA$100
Partenaires de défi 100 $ Visibilité pendant l’activité Affichage sur écran en soirée Affichage de votre logo (8 1/2x11) à un trou de départ
Partenaires de parcours 500 $
CA$500
Partenaires de parcours 500 $ (maximum 4) Exclusivité de secteur d’activité de la commandite Visibilité accrue de l’événement, avant et pendant l’activité Parcours au nom de l’entreprise Affichage bannière et coroplaste Affichage sur écran en soirée Réseaux sociaux
Partenaire officiel 1000 $
CA$1,000
Partenaire officiel 1 000 $ (1 seul) Évènement porte le nom de votre entreprise Exclusivité de secteur d’activité de la commandite Visibilité accrue de l’événement, avant, pendant l’activité et après Affichage bannières, coroplaste et gazebo Reconnaissance verbale en soirée Affichage sur écran en soirée Réseaux sociaux
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing