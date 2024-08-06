Partenaires commanditaires/Mini-Golf dans le noir Brunet ( Rotary/Intercom)

Partenaires de défi 100 $
Visibilité pendant l’activité
Affichage sur écran en soirée
Affichage de votre logo (8 1/2x11) à un trou de départ
Partenaires de défi 100 $
Visibilité pendant l’activité
Affichage sur écran en soirée
Affichage de votre logo (8 1/2x11) à un trou de départ
Partenaires de parcours 500 $
CA$500
Partenaires de parcours 500 $ (maximum 4)
Exclusivité de secteur d’activité de la commandite
Visibilité accrue de l’événement, avant et pendant l’activité
Parcours au nom de l’entreprise
Affichage bannière et coroplaste
Affichage sur écran en soirée
Réseaux sociaux
Partenaires de parcours 500 $ (maximum 4)
Exclusivité de secteur d’activité de la commandite
Visibilité accrue de l’événement, avant et pendant l’activité
Parcours au nom de l’entreprise
Affichage bannière et coroplaste
Affichage sur écran en soirée
Réseaux sociaux
Partenaire officiel 1000 $
CA$1,000
Partenaire officiel 1 000 $ (1 seul)
Évènement porte le nom de votre entreprise
Exclusivité de secteur d’activité de la commandite
Visibilité accrue de l’événement, avant, pendant l’activité et après
Affichage bannières, coroplaste et gazebo
Reconnaissance verbale en soirée
Affichage sur écran en soirée
Réseaux sociaux
Partenaire officiel 1 000 $ (1 seul)
Évènement porte le nom de votre entreprise
Exclusivité de secteur d’activité de la commandite
Visibilité accrue de l’événement, avant, pendant l’activité et après
Affichage bannières, coroplaste et gazebo
Reconnaissance verbale en soirée
Affichage sur écran en soirée
Réseaux sociaux