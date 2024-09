En cohérence avec les actions du récent comité des anciens employés formé récemment, nous vous invitons à un premier rassemblement destiné à toute personne ayant travaillé au Collège Jean-Eudes (ou des Eudistes) qui souhaite renouer avec l'institution ou avec de plus ou moins jeunes collègues. Toute personne heureuse de son parcours professionnel est la bienvenue. Le coût d'inscription inclut une consommation et quelques bouchées lors de cette soirée empreinte de nostalgie et de camaraderie.