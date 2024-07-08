Soirée-Spectacle Bénéfice : 35 ans à leurs côtés!

Bouchées gourmandes, boissons alcoolisées, spectacle d'humour (avec Josiane Aubuchon, Gabrielle Caron et Anne-Marie Dupras), et surprises!
*Un reçu de charité de 60$ sera émis, après déduction du montant des avantages.*
Commandite Or
CA$5,000
8 entrées, bouchées gourmandes, boissons alcoolisées, spectacle d'humour (Josiane Aubuchon, Gabrielle Caron et Anne-Marie Dupras), et surprises! Visibilité offerte, contactez l'organisme pour plus d'infos!
*Un reçu de charité de 4205$ sera émis, après déduction du montant des avantages.*
Commandite Argent
CA$3,000
4 entrées, bouchées gourmandes, boissons alcoolisées, spectacle d'humour (Josiane Aubuchon, Gabrielle Caron et Anne-Marie Dupras), et surprises! Visibilité offerte, contactez l'organisme pour plus d'infos!
*Un reçu de charité de 2600$ sera émis, après déduction du montant des avantages.*
Commandite Bronze
CA$1,000
2entrées, bouchées gourmandes, boissons alcoolisées, spectacle d'humour (Josiane Aubuchon, Gabrielle Caron et Anne-Marie Dupras), et surprises! Visibilité offerte, contactez l'organisme pour plus d'infos.
*Un reçu de charité de 800$ sera émis, après déduction du montant des avantages.*
