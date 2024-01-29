eventClosed

ROCQTR - Assemblée délibérante des membres 2024 (ADM)

1141 Rue St Jean Baptiste

Nicolet, QC J3T 1W4

6- ADM, 2 nuits en occupation simple (prix régulier)
CA$672
Participation à l'ADM du 24 au 26 mars 2024. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 24 mars - Les trois repas du 25 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
7- ADM, 2 nuits en occupation double (prix régulier)
CA$475
Participation à l'ADM du 24 au 26 mars 2024. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 24 mars - Les trois repas du 25 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
8- ADM, 1 nuits en occupation simple (prix régulier)
CA$376
Participation à l'ADM du 25 au 26 mars 2024. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 25 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 25 mars.
9- ADM, 1 nuits en occupation double (prix régulier)
CA$279
Participation à l'ADM du 25 au 26 mars 2024. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 25 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 25 mars.
10- ADM, sans hébergement (prix régulier)
CA$102
Participation pour l'ADM sans l'hébergement. Ce prix inclus les repas du lundi 25 mars (dîner et souper), l'accès aux ateliers et les pauses-café.

