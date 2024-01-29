ROCQTR - Assemblée délibérante des membres 2024 (ADM)

6- ADM, 2 nuits en occupation simple (prix régulier)
CA$672
Participation à l'ADM du 24 au 26 mars 2024.
Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort.
La formule inclut :
- Le souper du 24 mars
- Les trois repas du 25 mars
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars
Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
7- ADM, 2 nuits en occupation double (prix régulier)
CA$475
Participation à l'ADM du 24 au 26 mars 2024.
Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort.
La formule inclut :
- Le souper du 24 mars
- Les trois repas du 25 mars
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars
Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
8- ADM, 1 nuits en occupation simple (prix régulier)
CA$376
Participation à l'ADM du 25 au 26 mars 2024.
Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort.
La formule inclut :
- Le dîner et le souper du 25 mars
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars
Enregistrement des chambres dès 16h le 25 mars.
9- ADM, 1 nuits en occupation double (prix régulier)
CA$279
Participation à l'ADM du 25 au 26 mars 2024.
Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort.
La formule inclut :
- Le dîner et le souper du 25 mars
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 26 mars
Enregistrement des chambres dès 16h le 25 mars.
10- ADM, sans hébergement (prix régulier)
CA$102
Participation pour l'ADM sans l'hébergement.
Ce prix inclus les repas du lundi 25 mars (dîner et souper), l'accès aux ateliers et les pauses-café.
