32e édition du Tournoi de golf Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun

1145 Chem. du Petit-Bernier

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6Y8, Canada

Billet(s) de golf et souper
CA$225
** SOUPER INCLUT ** Formule «Vegas à 4 » et le départ simultané « shot gun » s’effectuera à 12h00 pour tous les golfeurs. Un brunch sera servi dès 10h00 et le souper vers 18h30. (On vous invite à rester en tenue décontractée)
Billet(s) souper
CA$85
Souper : 18 h 30 (On vous invite à rester en tenue décontractée) Nous communiquerons avec vous pour vous donner le choix de repas.
Publicité d'un trou
CA$175
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing