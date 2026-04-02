Organisé par

Sandbox Volleyball

À propos de cet événement

BEACH-PARTY-23MAI

🤍 Joueuse actuelle- Cours 2026
Gratuit

~ Plage horaire entre 9h et 17h (Ton bloc de jeu spécifique d'environ 3h sera confirmé la semaine du 4 mai selon ton groupe de niveau)
~ Jeunesse 12-17 ans ayant une expérience en volleyball, Adulte A/CQE

~ Plage Celtique ou Parc Ottawa (à confirmer)

🤍 Joueuse invitée
15 $

~ Plage horaire entre 9h et 17h (Ton bloc de jeu spécifique d'environ 3h sera confirmé la semaine du 4 mai selon ton groupe de niveau)
~ Jeunesse 12-17 ans ayant une expérience en volleyball, Adulte A/CQE

~ Plage Celtique ou Parc Ottawa

~ Billet non remboursable

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