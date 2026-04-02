BEACH-PARTY-23MAI

Organisé par
À propos de cet événement
~ Plage horaire entre 9h et 17h (Ton bloc de jeu spécifique d'environ 3h sera confirmé la semaine du 4 mai selon ton groupe de niveau)
~ Jeunesse 12-17 ans ayant une expérience en volleyball, Adulte A/CQE
~ Plage Celtique ou Parc Ottawa (à confirmer)
~ Plage horaire entre 9h et 17h (Ton bloc de jeu spécifique d'environ 3h sera confirmé la semaine du 4 mai selon ton groupe de niveau)
~ Jeunesse 12-17 ans ayant une expérience en volleyball, Adulte A/CQE
~ Plage Celtique ou Parc Ottawa
~ Billet non remboursable
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