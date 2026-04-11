Beach Party FouGin

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À propos de cet événement
Si vous n'êtes pas un étudiant au sein de cette association, veuillez acheter votre billet dans la zone "billets autres". Les billets achetés dans le mauvais programme ne seront pas acceptés à l'entrée de l'évènement.
Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.
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Les acheteurs de ces billets peuvent être de n'importe quelle programme, faculté, ou même ne pas être des étudiants de l'UDEM. Vous êtres les bienvenus!!
Ce billet inclut votre entrée à l'évènement et deux consommations.
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