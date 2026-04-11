Organisé par

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN BIOPHARMACEUTIQUE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL(BSBP)

À propos de cet événement

Beach Party FouGin

917 Rue Sainte-Catherine E

Montréal, QC H2L 2E5, Canada

Billets-AEPUM/BSBP
35,55 $

Si vous n'êtes pas un étudiant au sein de cette association, veuillez acheter votre billet dans la zone "billets autres". Les billets achetés dans le mauvais programme ne seront pas acceptés à l'entrée de l'évènement.

Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AEBBIUM
35,55 $

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Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AEDCUM (chimie)
35,55 $

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Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AESBUM (biomed)
35,55 $

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Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AENUM (nutrition)
35,55 $

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Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AESIUM (sciences infirmières)
35,55 $

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Le billet inclut l'entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-AGEMIIUM (microbio)
35,55 $

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Billets-AEMDUM (DMD)
35,55 $

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Billets-AEEPUM (éco-pol)
35,55 $

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Billets-SERIUM (Relations industrielles)
35,55 $

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Billets autres
35,55 $

Les acheteurs de ces billets peuvent être de n'importe quelle programme, faculté, ou même ne pas être des étudiants de l'UDEM. Vous êtres les bienvenus!!

Ce billet inclut votre entrée à l'évènement et deux consommations.

Billets-RED
35,55 $

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Billets-REBU
35,55 $

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