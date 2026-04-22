Organisé par

Fondation MSBM Foundation Inc.

À propos de cet événement

Perlage, Partage et Patrimoine

340 Provencher Blvd

Winnipeg, MB R2H 0G7, Canada

Admission générale
20 $
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales.
Kit de perlage
15 $

Matériel de perlage pour réaliser un petit projet

Ami.e de perlage
Gratuit

Vous ne savez pas comment perler? Demandez un.e ami.e!

Admission générale + Kit de perlage
35 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, et inclus le matériel nécessaire pour réaliser un petit projet de perlage.

Admission générale + Kit de perlage + Ami.e de perlage
35 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, et inclus le matériel nécessaire pour réaliser un petit projet de perlage. Si vous ne savez pas faire du perlage, un.e ami.e sera là pour vous aider !

Kit de perlage seulement - Je ne viendrai pas à l'événement !
15 $

Si vous souhaitez acheter un kit de perlage mais que vous ne pouvez pas vous rendre à l'événement, vous pourrez venir le ramasser à partir du 1er juin au site temporaire du Musée de Saint-Boniface (219, boulevard Provencher) pendant les heures d'ouverture habituelles.

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