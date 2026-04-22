Perlage, Partage et Patrimoine

À propos de cet événement
Matériel de perlage pour réaliser un petit projet
Vous ne savez pas comment perler? Demandez un.e ami.e!
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, et inclus le matériel nécessaire pour réaliser un petit projet de perlage.
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales, et inclus le matériel nécessaire pour réaliser un petit projet de perlage. Si vous ne savez pas faire du perlage, un.e ami.e sera là pour vous aider !
Si vous souhaitez acheter un kit de perlage mais que vous ne pouvez pas vous rendre à l'événement, vous pourrez venir le ramasser à partir du 1er juin au site temporaire du Musée de Saint-Boniface (219, boulevard Provencher) pendant les heures d'ouverture habituelles.
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