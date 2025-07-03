Beast of the East Tournoi 2025

Le match de vendredi est GRATUIT pour tous, commandité par Fierté Montréal.
Le match de vendredi est GRATUIT pour tous, commandité par Fierté Montréal.
Samedi ou Dimanche - Pass du Jour (adulte)
30 $
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Samedi ou Dimanche - Pass du Jour (6-12 ans)
15 $
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Samedi ou Dimanche - Pass du Jour (0-5 ans)
Gratuit
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Valable pour le samedi OU le dimanche.
Samedi ou Dimanche - Pass du Jour (Adult.e avec assistant.e)
30 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé.
S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé.
Pass Weekend (Adulte)
50 $
Valable pour les 3 jours
Valable pour les 3 jours
Pass Weekend (6-12 ans)
25 $
Valable pour les 3 jours
Valable pour les 3 jours
Pass Weekend (0-5 ans)
Gratuit
Valable pour les 3 jours
Valable pour les 3 jours
Ajouter un don pour MTLRDL Inc
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!