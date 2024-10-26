Parrainage civique Champlain
🎃 Souper Bénéfice Halloween – 26 octobre 2024 🎃
1550 Bd de Montarville
Boucherville, QC J4B 5Y3, Canada
Repas une personne 11 ans et plus
CA$40
Soirée du 26 octobre 2024 Un billet 11 ans et plus
Soirée du 26 octobre 2024 Un billet 11 ans et plus
seeMoreDetailsMobile
add
Repas enfant 10 ans et moins
CA$20
Soirée du 26 octobre 2024 Un billet 10 ans et moins
Soirée du 26 octobre 2024 Un billet 10 ans et moins
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout