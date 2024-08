Noel On est ensemble

Comme à chaque année, nous chérissons ce moment où nous pouvons célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers des moments de partage et de communion fraternelle. Ce temps des fêtes 2023, ne fera aucunement exception à cette tradition.





Ainsi, pour cette année 2023, nous aimerions mettre en évidence l’importance des valeurs de l’Union Familiale dans notre Eglise afin qu’on réalise tous à quel point une Famille unie aura beaucoup plus d’impact dans notre conquête de nouveaux territoires.





Le but de ce moment est de passer un temps inoubliable dans une ferveur d’amour, de solidarité et surtout de bonne humeur. Cette soirée que nous voulons des plus conviviables se déroulera autour d’un repas qui verra des prestations et activités qui véhiculeront durant toute la soirée des valeurs sur la notion d’Union Familiale.





Nous aurons droit à un mini concert de Noël avec en exclusivité notre chorale de la jeunesse JADI.

Nos enfants d'Impact Junior nous feront voyager à travers un cocktail de prestations scénique qui nous plongera plus en profondeur dans leur vision de la célébration de la nativité.





Beaucoup d'autres surprises vous attendrons afin de vous faire passer un superbe temps de la nativité dans un bain d'Union Familiale.