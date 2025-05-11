Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF)
Bénévolat Festi-cultures 2025
Postes à pourvoir - Bénévolat Festi-cultures juillet 2025
Les poste(s) disponibles sont:
Accueil et information
Service de bar
Surveillance aire de jeux pour enfants
Surveillance aire de restauration, kiosques
Équipe volante
montage ou démontage
Communication, animation médias sociaux
Sécourisme
Assistant à la régie
Photographe ou vidéographe
Aide aux artisans et aux artistes
Aide pour l’organisation du soccer
Recherche de commanditaires ou sponsors
Interprète
Autre :
dates et heures dispos-Bénévolat Festi-cultures juillet 2025
Les dates et heures disponibles sont:
Vendredi 11 juillet de 17h à 22h ( bar/kiosque)
Samedi 12 juillet de 8h à 12h
Samedi 12 juillet de 12h à 16h
Samedi 12 juillet de 16h à 20h
Samedi 12 juillet de 20h à 1h
Dimanche 13 juillet de 10h à 13h
Dimanche 13 juillet de 13h à 16h
Dimanche 13 juillet de 16h à 19h
Toute la période du festival
NB: Nous confirmerons votre disponibilité avec vous
