Bénévolat Festi-cultures 2025

Postes à pourvoir - Bénévolat Festi-cultures juillet 2025
Les poste(s) disponibles sont: Accueil et information Service de bar Surveillance aire de jeux pour enfants Surveillance aire de restauration, kiosques Équipe volante montage ou démontage Communication, animation médias sociaux Sécourisme Assistant à la régie Photographe ou vidéographe Aide aux artisans et aux artistes Aide pour l’organisation du soccer Recherche de commanditaires ou sponsors Interprète Autre :
dates et heures dispos-Bénévolat Festi-cultures juillet 2025
Les dates et heures disponibles sont: Vendredi 11 juillet de 17h à 22h ( bar/kiosque) Samedi 12 juillet de 8h à 12h Samedi 12 juillet de 12h à 16h Samedi 12 juillet de 16h à 20h Samedi 12 juillet de 20h à 1h Dimanche 13 juillet de 10h à 13h Dimanche 13 juillet de 13h à 16h Dimanche 13 juillet de 16h à 19h Toute la période du festival NB: Nous confirmerons votre disponibilité avec vous

