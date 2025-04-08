Club de canotage OBC

Club de canotage OBC

Bénévolat OBC - Saison 2025

Journée OBC (samedi 14 juin) de 9h00 à 16h00
Gratuit

Pas d'expiration

Présence pour une des tâches suivantes : - Gestion du stationnement - Comptoir d'accueil et vente de vêtements OBC - Comptoirs de mise à l'eau / sortie de l'eau - Cantine

Régate OBC de 8h00 à 16h00 (dimanche 6 juillet)
Gratuit

Pas d'expiration

Présence pour une des tâches suivantes : - Gestion du stationnement - Comptoir d'accueil et vente de vêtements OBC - Aide aux quais (mise à l'eau et sortie de l'eau) - Secrétariat (tour des juges) - Cantine

Prov. Midget et plus (1er au 3 août)
Gratuit

Pas d'expiration

Présence pour une des tâches suivantes : - Sécurité sur l'eau (chauffeur ou accompagnateur) - Tour des juges ou pesée des bateaux - Cantine

