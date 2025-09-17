Bénévole _ Formulaire de consentement - Communication Whatsapp

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Sélectionnez cette option si vous souhaitez être ajouté·e au groupe WhatsApp des bénévoles de l’AFIO. Ce groupe vous permettra de recevoir en primeur nos offres de bénévolat ainsi que les informations importantes liées à votre implication.
Pas d'expiration
Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas être ajouté·e au groupe WhatsApp des bénévoles de l’AFIO. Vous ne recevrez donc pas nos offres de bénévolat ni les informations importantes liées à votre implication par ce moyen de communication
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!