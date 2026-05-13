Bénévoles - Festival AVEC 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Création des ornements en tissus. Coupe de bandes de tissus et noeuds sur cerceau. Aucun prérequis nécessaire.
Installation des décorations sur le site (ornements en tissus, lumières, signalisation). Quelques accrochages en hauteur sont attendus. Vous pouvez rester au sol et assister les personnes en hauteur si vous préférez.
(Cela dépend de l'avancement de la plage d'après-midi) Installation des décorations sur le site (ornements en tissus, lumières, signalisation). Quelques accrochages en hauteur sont attendus. Vous pouvez rester au sol et assister les personnes en hauteur si vous préférez.
Montage de la scène du grand chapiteau
Assister l'équipe de terrain pour le montage du site en prévision de la soirée d'ouverture.
Informer les festivaliers des activités du festival et distribuer des dépliants. Note: La personne doit prendre le temps de bien connaître la programmation avant.
Première équipe de démontage après la fin de la première partie de la soirée d'ouverture. Comme la soirée se poursuit sous le chapiteau ensuite, les éléments extérieurs peuvent être déjà rapatriés.
Deuxième équipe de démontage après la fin de la deuxième partie de la soirée d'ouverture. Possibilité de participer à la soirée de swing social avant.
Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.
Assister la responsable de l'espace créatif et les participants pour le kiosque de fabrication de masques. Répondre aux questions des festivaliers. Doit être à l'aise avec une clientèle variée.
Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation.
Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.
Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.
Assister les responsables des espaces créatifs et les participants pour les différentes créations. Répondre aux questions des festivaliers. Doit être à l'aise avec une clientèle variée.
Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation. Possibilité de participer à la soirée en même temps.
Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.
Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.
Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.
Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation. Possibilité de participer aux activités en même temps.
Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.
Plusieurs tâches diverses nous attendent! Retirer les décorations, transporter du matériel, trier du matériel, réaliser l'inventaire, etc.
Plusieurs tâches diverses nous attendent! Retirer les décorations, transporter du matériel, trier du matériel, réaliser l'inventaire, etc.
Il est possible que le démontage soit terminé en journée. Dans le cas contraire, nous allons finaliser le tout. Tâches diverses.
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