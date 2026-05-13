Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Organisé par

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

À propos de cet événement

Bénévoles - Festival AVEC 2026

Création de décorations - 13h00 à 17h00 (23 mai) item
Création de décorations - 13h00 à 17h00 (23 mai)
Gratuit

Création des ornements en tissus. Coupe de bandes de tissus et noeuds sur cerceau. Aucun prérequis nécessaire.

Décoration du site - 13h00 à 17h00 (3 juin) item
Décoration du site - 13h00 à 17h00 (3 juin)
Gratuit

Installation des décorations sur le site (ornements en tissus, lumières, signalisation). Quelques accrochages en hauteur sont attendus. Vous pouvez rester au sol et assister les personnes en hauteur si vous préférez.

Décoration du site - 18h00 à 21h00 (stand-by) item
Décoration du site - 18h00 à 21h00 (stand-by)
Gratuit

(Cela dépend de l'avancement de la plage d'après-midi) Installation des décorations sur le site (ornements en tissus, lumières, signalisation). Quelques accrochages en hauteur sont attendus. Vous pouvez rester au sol et assister les personnes en hauteur si vous préférez.

Assemblage de la scène - 18h00 à 20h00 (4 juin) item
Assemblage de la scène - 18h00 à 20h00 (4 juin)
Gratuit

Montage de la scène du grand chapiteau

Montage du site - 13h00 à 16h00 (5 juin) item
Montage du site - 13h00 à 16h00 (5 juin)
Gratuit

Assister l'équipe de terrain pour le montage du site en prévision de la soirée d'ouverture.

Kiosque d'informations - 17h30 à 21h00 (5 juin) item
Kiosque d'informations - 17h30 à 21h00 (5 juin)
Gratuit

Informer les festivaliers des activités du festival et distribuer des dépliants. Note: La personne doit prendre le temps de bien connaître la programmation avant.

Démontage Équipe 1 - S. d'ouverture - 20h30 à 21h30 (5 juin) item
Démontage Équipe 1 - S. d'ouverture - 20h30 à 21h30 (5 juin)
Gratuit

Première équipe de démontage après la fin de la première partie de la soirée d'ouverture. Comme la soirée se poursuit sous le chapiteau ensuite, les éléments extérieurs peuvent être déjà rapatriés.

Démontage Équipe 2 - S. d'ouverture - 23h00 à 24h00 (5 juin) item
Démontage Équipe 2 - S. d'ouverture - 23h00 à 24h00 (5 juin)
Gratuit

Deuxième équipe de démontage après la fin de la deuxième partie de la soirée d'ouverture. Possibilité de participer à la soirée de swing social avant.

Accueil - La Salle ONF - 12h30 à 16h30 (6 juin) item
Accueil - La Salle ONF - 12h30 à 16h30 (6 juin)
Gratuit

Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.

Assistance - Espace créatif - 13h00 à 18h00 (6 juin) item
Assistance - Espace créatif - 13h00 à 18h00 (6 juin)
Gratuit

Assister la responsable de l'espace créatif et les participants pour le kiosque de fabrication de masques. Répondre aux questions des festivaliers. Doit être à l'aise avec une clientèle variée.

Surveillance d'activités - 17h30 à 20h00 (6 juin) item
Surveillance d'activités - 17h30 à 20h00 (6 juin)
Gratuit

Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation.

Accueil - La Salle ONF - 10h30 à 13h00 (7 juin) item
Accueil - La Salle ONF - 10h30 à 13h00 (7 juin)
Gratuit

Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.

Accueil - La Salle ONF - 13h00 à 16h30 (7 juin) item
Accueil - La Salle ONF - 13h00 à 16h30 (7 juin)
Gratuit

Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.

Assistance - Espace créatifs - 12h00 à 16h00 (7 juin) item
Assistance - Espace créatifs - 12h00 à 16h00 (7 juin)
Gratuit

Assister les responsables des espaces créatifs et les participants pour les différentes créations. Répondre aux questions des festivaliers. Doit être à l'aise avec une clientèle variée.

Surveillance d'activités - 19h00 à 23h00 (8 juin) item
Surveillance d'activités - 19h00 à 23h00 (8 juin)
Gratuit

Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation. Possibilité de participer à la soirée en même temps.

Aide diverse - 18h00 à 22h00 (11 juin) item
Aide diverse - 18h00 à 22h00 (11 juin)
Gratuit

Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.

Aide diverse - 18h00 à 22h00 (12 juin) item
Aide diverse - 18h00 à 22h00 (12 juin)
Gratuit

Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.

Accueil - La Salle ONF - 12h30 à 16h30 (13 juin) item
Accueil - La Salle ONF - 12h30 à 16h30 (13 juin)
Gratuit

Accueil et surveillance de la Salle ONF à la Maison Bleue. Répondre aux questions des festivaliers et les diriger les activités qu'ils recherchent. S'assurer que le système de diffusion reste fonctionnel.

Surveillance d'activités - 13h00 à 16h00 (13 juin) item
Surveillance d'activités - 13h00 à 16h00 (13 juin)
Gratuit

Surveiller un lieu d'activité, accueillir les festivaliers. Aviser les responsables dans le cas d'une situation. Possibilité de participer aux activités en même temps.

Aide diverse - 18h00 à 22h00 (12 juin) item
Aide diverse - 18h00 à 22h00 (12 juin)
Gratuit

Assister l'équipe de terrain pour des tâches diverses survenant la soirée même. Accueillir les festivaliers, surveiller les activités, etc.

Démontage du site - 8h00 à 12h00 (15 juin) item
Démontage du site - 8h00 à 12h00 (15 juin)
Gratuit

Plusieurs tâches diverses nous attendent! Retirer les décorations, transporter du matériel, trier du matériel, réaliser l'inventaire, etc.

Démontage du site - 13h00 à 17h00 (15 juin) item
Démontage du site - 13h00 à 17h00 (15 juin)
Gratuit

Plusieurs tâches diverses nous attendent! Retirer les décorations, transporter du matériel, trier du matériel, réaliser l'inventaire, etc.

Démontage du site STAND-BY - 18h00 à 21h00 (15 juin) item
Démontage du site STAND-BY - 18h00 à 21h00 (15 juin)
Gratuit

Il est possible que le démontage soit terminé en journée. Dans le cas contraire, nous allons finaliser le tout. Tâches diverses.

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