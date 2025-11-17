Fondation des sports adaptés

Fondation des sports adaptés

BÉNÉVOLES ski alpin Owl's Head 2026

40 Chem. du Mont Owls Head

Mansonville, QC J0E 1X0, Canada

Owl's Head 11 janvier
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 11 janvier

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 18 janvier
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 18 janvier

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 25 janvier
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 25 janvier

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head CIUSSSE 1er février
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 1er février

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 8 février
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 8 février

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 15 février
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 15 février

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head Neuro-Efficacité 21 février
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Samedi 21 février

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 22 février
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 22 février

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 8 mars
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0

Date : Dimanche 8 mars

Horaire : 9h à 15h

Owl's Head 15 mars AUTONOME
Gratuit

Ski Owl's Head
40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0


Programme skieur adapté AUTONOME

Date : Dimanche 15 mars

Horaire : 9h à 15h

