BÉNÉVOLES Ski alpin adapté mont Avalanche

1657 Chem. de l'Avalanche

Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0

COURS 1 - Programme au mont Avalanche
Gratuit

Date : dimanche 11 janvier

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

COURS 2 - Programme au mont Avalanche
Gratuit


Date : dimanche 18 janvier

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

COURS 3 - Programme au mont Avalanche
Gratuit


Date : dimanche 25 janvier

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

COURS 4 - Programme au mont Avalanche
Gratuit


Date : dimanche 1er février

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

COURS 5 - Programme au mont Avalanche
Gratuit


Date : dimanche 22 février

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

COURS 6 - Programme au mont Avalanche
Gratuit

Fête de fin des cours, dîner et course amicale avec les participants


Date : dimanche 1er mars

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

jeudi 5 mars (semaine de relâche)
Gratuit

Activité pour des participants à la carte


Date : jeudi 5 mars

Horaire bloc 1 : 9h à 11h30

Horaire bloc 2 : 11h45 à 14h15

